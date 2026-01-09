Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Анар Искендеров награжден орденом "Шохрат"

    Внутренняя политика
    • 09 января, 2026
    • 16:03
    Анар Искендеров награжден орденом Шохрат

    Анар Джамал оглу Искендеров награжден орденом "Шохрат".

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Анар Искендеров награжден за плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджана.

    Анару Искендерову, являющегося председателем комитета по науке и образованию Милли Меджлиса, 10 января исполнится 70 лет.

    Anar İsgəndərov "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib

