Анар Искендеров награжден орденом "Шохрат"
Внутренняя политика
- 09 января, 2026
- 16:03
Анар Джамал оглу Искендеров награжден орденом "Шохрат".
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Анар Искендеров награжден за плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджана.
Анару Искендерову, являющегося председателем комитета по науке и образованию Милли Меджлиса, 10 января исполнится 70 лет.
