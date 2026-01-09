Anar İsgəndərov "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib
Daxili siyasət
- 09 yanvar, 2026
- 15:49
Anar Camal oğlu İsgəndərov "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə Sərəncam imzalayıb.
Orden Anar İsgəndərova Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında səmərəli fəaliyyətinə görə verilib.
Milli Məclisin elm və təhsil komitəsinin sədri olan Anar İsgəndərovun yanvarın 10-da 70 yaşı tamam olacaq.
