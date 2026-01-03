Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 03 января, 2026
    • 17:50
    Китай рекомендует своим гражданам временно избегать поездок в Венесуэлу

    Министерство иностранных дел Китая выпустило официальное предупреждение для своих граждан, настоятельно рекомендуя воздержаться от поездок в Венесуэлу в ближайшее время.

    Об этом сообщает Report, со ссылкой на Синьхуа.

    "Министерство иностранных дел и посольство Китая в Венесуэле призывают граждан КНР не путешествовать в Венесуэлу в ближайшее время", - говорится в заявлении.

    Для китайских граждан , находящихся в Венесуэле, а также для персонала и организаций, Китай призывал "тщательно отслеживать местную ситуацию с безопасностью, усиливать меры предосторожности и готовность к чрезвычайным ситуациям, избегать ненужных поездок и держаться подальше от зон конфликтов и чувствительных районов".

    "В случае чрезвычайной ситуации немедленно обращайтесь в полицию и в посольство Китая в Венесуэле за помощью", - добавили в заявлении.

