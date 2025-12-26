İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Britaniya keçmiş şahzadə Endryunun mümkün cinayətləri ilə bağlı FTB-dən məlumat istəyəcək

    Digər ölkələr
    • 26 dekabr, 2025
    • 07:09
    Britaniya keçmiş şahzadə Endryunun mümkün cinayətləri ilə bağlı FTB-dən məlumat istəyəcək

    İngiltərənin Surrey şəhər polisi ABŞ-nin Federal Təhqiqat Bürosundan (FTB) Kral III Çarlzın qardaşı şahzadə Endryunun yetkinlik yaşına çatmayanların zorakılığa məruz qaldığı iddia edilən mərasimlərdə mümkün iştirakını araşdırmağı xahiş etmək niyyətindədir.

    "Report"un "The Times" qəzetinə istnadən məlumatına görə, sorğuya amerikalı maliyyəçi Ceffri Epşteynin işi ilə bağlı sənədlərin açıqlanması səbəb olub. Sənədlərdə şahzadə Endryunun İngiltərədə törədildiyi iddia edilən cinayətlərdə adı hallandırılır.

    Surrey polisi bildirib ki, əvvəllər bu iddialarla bağlı heç bir rəsmi şikayət almayıblar. "Bu cinayətlər haqqında məlumatların Surrey polisinə ötürüldüyünə dair heç bir dəlil tapmamışıq. Buna görə də senzura edilmiş materiallara çıxış əldə etmək üçün üçüncü tərəflərə müraciət edəcəyik", - hüquq-mühafizə orqanının açıqlamasında deyilir.

    Böyük Britaniya FTB Şahzadə Endryu
    Британия запросит у ФБР данные о возможных преступлениях экс-принца Эндрю

    Son xəbərlər

    07:09

    Britaniya keçmiş şahzadə Endryunun mümkün cinayətləri ilə bağlı FTB-dən məlumat istəyəcək

    Digər ölkələr
    06:38

    Gümüşün qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

    Maliyyə
    06:16

    Tramp Epşteyn işindəki demokratların adlarını açıqlamaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    05:48

    Çin ABŞ-nin Tayvanı silahlandırmaq planlarının uğursuz olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    05:27

    KXDR lideri 2026-cı ildə sursat istehsalının artırılmasını tapşırıb

    Digər ölkələr
    04:57

    "İnter Mayami"nin qapıçısı: Messi Meksika liqasını sevir, bu barədə hər şeyi bilir

    Futbol
    04:37

    ABŞ-də 400 min dollarlıq lobster partiyası oğurlanıb

    Digər ölkələr
    04:08

    KİV: Alvaro Arbeloa "Real Madrid"də Xabi Alonsonu əvəz edəcək əsas namizəddir

    Futbol
    03:40

    Tramp: ABŞ Ordusu Nigeriyada İŞİD yaraqlılarına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti