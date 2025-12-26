Британия запросит у ФБР данные о возможных преступлениях экс-принца Эндрю

Полиция английского графства Суррей намерена обратиться в Федеральное бюро расследований США с запросом о возможной причастности брата короля Великобритании Карла III - принца Эндрю - к вечеринкам, на которых, предположительно, совершалось насилие над несовершеннолетними.

Как передает Report со ссылкой на газету The Times, поводом для обращения стала публикация файлов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, в которых упоминаются предполагаемые преступления с участием принца Эндрю, якобы совершенные на территории Англии.

В полиции Суррея заявили, что ранее не получали официальных заявлений по данным обвинениям. "Мы не обнаружили никаких доказательств того, что информация об этих преступлениях передавалась в полицию графства Суррей. В связи с этим мы обратимся к сторонним ведомствам для получения доступа к материалам, подвергшимся цензуре", - говорится в заявлении правоохранительных органов.