Xocalının Şuşakənd kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb
Daxili siyasət
- 14 oktyabr, 2025
- 12:42
Xocalı rayonunun Şuşakənd kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb.
"Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, bu gün Şuşakənd kəndinə 27 ailə (116 nəfər) köçürülür.
Bununla da kəndə köçürülən ailələrin sayı 42-yə (175 nəfər) çatacaq.
