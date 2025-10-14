İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Xocalının Şuşakənd kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    • 14 oktyabr, 2025
    • 12:42
    Xocalının Şuşakənd kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Xocalı rayonunun Şuşakənd kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb.

    "Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, bu gün Şuşakənd kəndinə 27 ailə (116 nəfər) köçürülür.

    Bununla da kəndə köçürülən ailələrin sayı 42-yə (175 nəfər) çatacaq.

    "Böyük Qayıdış" Xocalı Şuşakənd kəndi köç
    Foto
    В село Шушакенд возвращаются 27 семей

    Son xəbərlər

    13:33

    Gürcüstanda etiraz aksiyalarının tənzimlənməsi ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişiklik ediləcək

    Region
    13:29

    "Azər-Türk Bank"a yeni Baş risk inzibatçısı təyin edilib

    Maliyyə
    13:27

    Rusiyalı üçqat olimpiya çempionu vəfat edib

    Fərdi
    13:26

    KİV: Qəzzada üç fələstinli İsrail hərbçiləri tərəfindən öldürülüb

    Digər ölkələr
    13:26

    Azərbaycan-Qazaxıstan Hökumətlərarası Komissiyasının protokolu imzalanıb - YENİLƏNİB

    Biznes
    13:23

    Ərdoğan: Tramp ilə qurulan diplomatiya çox önəmlidir

    Dünya
    13:23
    Foto

    Növbəti köç karvanı Təzəbinə kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:23

    İrandan Azərbaycana PUA vasitəsilə narkotik keçirən narkotacir həbs olunub

    Hadisə
    13:20

    "Səba"nın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti