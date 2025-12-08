İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Hadisə
    • 08 dekabr, 2025
    • 03:46
    Abşeronda 41 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    Abşeron rayonunda 41 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə Masazır qəsəbəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, 1984-cü il təvəllüdlü Sahil Məmmədov dəm qazından boğularaq dünyasını dəyişib.

    Faktla bağlı Abşeron rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    dəm qazı Abşeron

