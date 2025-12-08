Abşeronda 41 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb
Hadisə
- 08 dekabr, 2025
- 03:46
Abşeron rayonunda 41 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə Masazır qəsəbəsində qeydə alınıb.
Belə ki, 1984-cü il təvəllüdlü Sahil Məmmədov dəm qazından boğularaq dünyasını dəyişib.
Faktla bağlı Abşeron rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
