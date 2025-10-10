Xocalının Ballıca və Təzəbinə kəndlərinə növbəti köç karvanı yola salınıb - YENİLƏNİB
Daxili siyasət
- 10 oktyabr, 2025
- 12:33
Xocalı rayonunun Ballıca və Təzəbinə kəndlərinə növbəti köç karvanı yola salınıb.
"Report" Qarabağ bürosu xəbər verir ki, bu gün Xocalı rayonunun Təzəbinə kəndinə 28 ailə (126 nəfər), Ballıca kəndinə isə 15 ailə (53 nəfər) köçürülür.
Bununla da Təzəbinə kənində köçürülən ailələrin sayı 56-ya (251 nəfər), Ballıcaya köçürülən ailələrin sayı isə 215-ə (965 nəfər) çatacaq.
