İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Xocalının Ballıca və Təzəbinə kəndlərinə növbəti köç karvanı yola salınıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    • 10 oktyabr, 2025
    • 12:33
    Xocalının Ballıca və Təzəbinə kəndlərinə növbəti köç karvanı yola salınıb - YENİLƏNİB

    Xocalı rayonunun Ballıca və Təzəbinə kəndlərinə növbəti köç karvanı yola salınıb.

    "Report" Qarabağ bürosu xəbər verir ki, bu gün Xocalı rayonunun Təzəbinə kəndinə 28 ailə (126 nəfər), Ballıca kəndinə isə 15 ailə (53 nəfər) köçürülür.

    Bununla da Təzəbinə kənində köçürülən ailələrin sayı 56-ya (251 nəfər), Ballıcaya köçürülən ailələrin sayı isə 215-ə (965 nəfər) çatacaq.

    Xocalı rayonunun Təzəbinə kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb.

    "Report" Qarabağ bürosu xəbər verir ki, bu gün Xocalı rayonunun Təzəbinə kəndinə 28 ailə (126 nəfər) köçürülür.

    Bununla da kəndə köçürülən ailələrin sayı 56-ya (251 nəfər) çatacaq.

    Qarabağ “Böyük Qayıdış” Xocalı Təzəbinə kəndi
    Foto
    Очередная группа переселенцев отправилась в села Баллыджа и Тезебина Ходжалинского района

    Son xəbərlər

    13:23

    Şəfiqə Məmmədova: Əminə Yusifqızı yaxşı dost, nümunəvi insan idi

    Mədəniyyət siyasəti
    13:22
    Foto

    İlin sonunadək 250 məsciddə kitabxana layihəsi tətbiq olunacaq

    Daxili siyasət
    13:19

    Finlandiya XİN başçısı Azərbaycana səfər edəcək

    Region
    13:18

    Gürcüstanda dövlət çevrilişi cəhdi ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət ediləcək

    Region
    13:17

    Nazir müavini: Əminə Yusifqızının sənəti hər zaman bizimlədir

    İncəsənət
    13:15

    Ballıqayada axtarışlar zamanı 10 və daha artıq şəxsə aid olunan qalıqlar aşkar edilib

    Daxili siyasət
    13:12

    Lənkəranda avtomobildən külli miqdarda narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    13:09

    "Daxili qoşunlar haqqında" qanun layihəsi ilk oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    13:03
    Foto

    İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının geniş tərkibdə iclasında iştirak edir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti