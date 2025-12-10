İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Qıpçaq mənşəli etnonimdən yaranan məkan

    Daxili siyasət
    • 10 dekabr, 2025
    • 02:41
    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Qıpçaq mənşəli etnonimdən yaranan məkan

    Qərbi Azərbaycan Xronikası layihəsi çərçivəsində jurnalist Əsgər İbrahimovun müəllifliyi ilə "Baku TV"də "Qıpçaq mənşəli etnonimdən yaranan məkan" adlı süjet hazırlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, süjetdə erməni saxtakarlığına, addəyişmə terroruna məruz qalan Basarkeçər, Basarkeçər daşt və Baraxlı toponimi haqqında söz açılır.

    Bildirilir ki, Ermənistan tarixən Qərbi Azərbaycanda yaşamış azərbaycanlılara məxsus yurd və yaşayış məskənlərinin izini itirmək üçün toponim terroruna əl atıb.

    Ermənilərin oğuz türklərinə məxsus toponimlərin yadlaşdırma siyasəti heç kim üçün qaranlıq deyil: "Təbii ki, bütün tarixi mənbələrdə, arxivlərdə saxlanılan materialların gün işığına çıxması hayların yalan məlumatlarla qidalanması, uydurmalardan bəslənərək yaşaması faktını bir daha təsdiqləyir".

    Xatırladaq ki, Qərbi Azərbaycan Xronikası layihəsinin məqsədi tarixi qədim torpaqlarımızın adının yaşadılması, tanıdılması, həmçinin azərbaycanlıların ermənilər tərəfindən deportasiyaya məruz qoyulması, həmin ərazilərdə mövcud olmuş, lakin adı silinən toponimlərin, saysız-hesabsız yeraltı və yerüstü maddi mədəniyyət nümunələri – qədim yaşayış məskənləri, nekropollar, kurqanlar, qala, saray və istehkam qalıqları, karvansaralar, körpülər, qəbirüstü sənduqələr, at-qoç heykəlləri, məbəd, kilsə, məscid, pir və ocaqların üzə çıxarılması, həmin ərazinin təmiz oğuz-türk məskənləri olduğunu təsdiq edən faktların dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasıdır.

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Qıpçaq mənşəli etnonimdən yaranan məkan

    Basarkeçər Göyçə Qərbi Azərbaycan Xronikası

    Son xəbərlər

    03:06

    ABŞ-də naməlum şəxs universitetdə atəş açıb, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    02:41
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Qıpçaq mənşəli etnonimdən yaranan məkan

    Daxili siyasət
    02:11

    Heydər Əliyev Fondu və Qurbanqulu Berdiməhəmmədov adına xeyriyyə Fondu anlaşma memorandumu imzalayıb

    Sosial müdafiə
    02:01

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" səfərdə uduzub, "Liverpul" qalib gəlib

    Futbol
    01:47

    Gəncədə orta məktəb şagirdləri qidadan zəhərlənib

    Hadisə
    01:39

    KİV: Üsyançıların qabaqcıl dəstələri Konqonun Uvira şəhərinə daxil olub

    Digər ölkələr
    01:13

    Paşinyan: İrəvan və Ankara münasibətlərin normallaşdırılması üçün əlaqələri intensivləşdiriblər

    Region
    00:43

    Ukrayna sülh planı ilə bağlı ABŞ-yə üç sənəd təqdim edəcək

    Digər ölkələr
    00:25

    Paşinyan: "Tramp marşrutu" Orta Dəhlizin vacib tərkib hissəsinə çevrilə bilər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti