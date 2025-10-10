Очередная группа переселенцев отправилась в села Баллыджа и Тезебина Ходжалинского района.

Как сообщает карабахское бюро Report, сегодня в село Тазабина переселяются 28 семей (126 человек), а в село Баллыджа - 15 семей (53 человека).

Таким образом, число переселившихся семей в селе Тезебина достигнет 56 (251 человек), а в Баллыджа - 215 (965 человек).