    Внутренняя политика
    • 10 октября, 2025
    • 12:49
    Очередная группа переселенцев отправилась в села Баллыджа и Тезебина Ходжалинского района.

    Как сообщает карабахское бюро Report, сегодня в село Тазабина переселяются 28 семей (126 человек), а в село Баллыджа - 15 семей (53 человека).

    Таким образом, число переселившихся семей в селе Тезебина достигнет 56 (251 человек), а в Баллыджа - 215 (965 человек).

    Növbəti köç karvanı Ballıca və Təzəbinə kəndlərinə çatıb – YENİLƏNİB-2

