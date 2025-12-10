Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    На Волонтерскую программу WUF13 подано 16 тыс. заявок, регистрация завершается сегодня

    Внутренняя политика
    • 10 декабря, 2025
    • 15:30
    На Волонтерскую программу 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13) по сей день поступило 16 тыс. заявок.

    Как сообщает Report, 6 тысяч кандидатов уже прошли предварительный этап и приглашены на собеседование.

    Всего для участия в форуме планируется отобрать 2 500 волонтеров.

    С кандидатами, успешно прошедшими первичный отбор, начнут связываться с 15 декабря, после чего стартует многоэтапный процесс интервью. На собеседованиях будут оцениваться знания, навыки и мотивация претендентов.

    Регистрация на программу завершается сегодня в 23:30.

