В Анкаре обсудили роль азербайджано-турецкого сотрудничества в нормализации на Южном Кавказе

Сегодня в анкарском Университете Хаджеттепе состоялось мероприятие на тему "Процесс нормализации на Южном Кавказе: возможности, создаваемые азербайджано-турецким сотрудничеством".

Как сообщает турецкое бюро Report, в мероприятии, организованном Молодежным объединением тюркских государств при Университете Хаджеттепе и Центром анализа международных отношений (ЦАМО), приняли участие преподавательский и студенческий состав университета, дипломаты, эксперты, ученые, студенты, представители СМИ и другие общественные деятели.

На мероприятии выступили ректор университета, профессор Мехмет Джахитт Гюран, член правления ЦАМО Джавид Велиев, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов.

Была отмечена важность дальнейшего углубления сотрудничества между двумя братскими республиками.

Мероприятие продолжилось панельной дискуссией на тему "Тюркский мир: от прошлого к будущему" с участием сотрудницы Министерства иностранных дел Турции Айше Узер, сотрудника Научно-исследовательского института Тюркологии при университете Туфана Гюндуза и сотрудника телеканала AzTV Махира Гарибова.