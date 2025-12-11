Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Узбекистан завершил двусторонние переговоры с Парагваем по вступлению к ВТО

    В регионе
    • 11 декабря, 2025
    • 17:44
    Узбекистан завершил двусторонние переговоры с Парагваем по вступлению к ВТО

    Узбекистан завершил двусторонние переговоры с Парагваем по вопросам доступа на рынок в рамках процесса присоединения к Всемирной торговой организации (ВТО) и подписал соответствующий протокол.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана, соответствующий документ был подписан в рамках визита президента Парагвая Сантьяго Пенья в Ташкент.

    По итогам встречи президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Сантьяго Пенья подписали совместное заявление.

    "В присутствии лидеров также состоялась церемония подписания протокола о завершении двусторонних переговоров по вопросам доступа на рынок в рамках присоединения Узбекистана к ВТО и меморандума о взаимопонимании о создании межмидовского механизма политических консультаций", - говорится в сообщении.

