Итальянскую кухню включили в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Итальянскую кухню официально включили в список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.

Как передает Report, об этом сообщает издание La Stampa со ссылкой на выступление премьер-министра Италии Джорджу Мелони в соцсетях.

"Мы стали первыми в мире, кто получил это признание, которое подчеркивает нашу идентичность и самобытность", - отметила политик.

Издание отмечает, что такое решение ЮНЕСКО является уникальным, так как впервые в список нематериального кухнаследия вошла не отдельная категория блюд, а национальная кулинарная традиция в целом.

В самой организации подчеркнули, что итальянская кухня соединяет в себе принципы устойчивого развития и биокультурного разнообразия. Отмечается, что итальянская пицца "пиццайоло" ранее уже была включена в этот перечень. Признание ЮНЕСКО откроет новые возможности для продвижения итальянских продуктов, позволит развивать рабочие места и развивать регионы.