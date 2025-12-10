Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Итальянскую кухню включили в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

    Это интересно
    • 10 декабря, 2025
    • 15:31
    Итальянскую кухню включили в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

    Итальянскую кухню официально включили в список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.

    Как передает Report, об этом сообщает издание La Stampa со ссылкой на выступление премьер-министра Италии Джорджу Мелони в соцсетях.

    "Мы стали первыми в мире, кто получил это признание, которое подчеркивает нашу идентичность и самобытность", - отметила политик.

    Издание отмечает, что такое решение ЮНЕСКО является уникальным, так как впервые в список нематериального кухнаследия вошла не отдельная категория блюд, а национальная кулинарная традиция в целом.

    В самой организации подчеркнули, что итальянская кухня соединяет в себе принципы устойчивого развития и биокультурного разнообразия. Отмечается, что итальянская пицца "пиццайоло" ранее уже была включена в этот перечень. Признание ЮНЕСКО откроет новые возможности для продвижения итальянских продуктов, позволит развивать рабочие места и развивать регионы.

    Италия ЮНЕСКО Джорджа Мелони национальная кухня нематериальное наследие
    Elvis

    Последние новости

    16:12

    Юношеская лига УЕФА: команда "Карабаха" проиграла в последнем матче

    Футбол
    16:00

    В Сумгайыте задержан мужчина, 4 месяца снимавший деньги с карты собственной матери

    Происшествия
    15:56

    Сабаильский суд оставил без изменений меру пресечения для Али Керимли

    Происшествия
    15:55

    Послы ЕС одобрили план постепенного отказа от российского газа до 2027 года

    Другие страны
    15:48

    Совет ЕС во Львове проведет заседание по перспективам вступления Украины в организацию

    В регионе
    15:47

    Запускаются прямые рейсы Баку — Братислава

    Инфраструктура
    15:41
    Фото
    Видео

    Азербайджан и Узбекистан подписали план военного сотрудничества

    Армия
    15:31
    Фото

    Посол Азербайджана призывал армянских дипломатов выучить приветствия на азербайджанском языке

    Внешняя политика
    15:31

    Итальянскую кухню включили в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

    Это интересно
    Лента новостей