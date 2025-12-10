Маккини посетил Армению для поддержки Вашингтонских соглашений между Баку и Ереваном

Заместитель директора Европейского командования США по партнерству, сотрудничеству в сфере безопасности и борьбе против оружия массового уничтожения, генерал-майор Крис Маккини посетил Армению.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщило посольство США в Армении.

"Делегация во главе с бригадным генералом Крисом Маккинни посетила Армению для поддержки соглашений, достигнутых на саммите, состоявшемся в Белом доме 8 августа", - говорится в сообщении.

По информации диппредставительства, Европейское командование США сотрудничает с министерствами внутренних дел и обороны Армении для "достижения общих целей, способствующих устойчивому миру, включая расширение сотрудничества в области химической, биологической, радиологической и ядерной защиты, а также продолжающуюся модернизацию вооруженных сил".

Напомним, что генерал-майор Крис Маккинни, находился с визитом в Баку с 30 ноября по 3 декабря.