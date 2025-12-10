Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Посол Азербайджана призывал армянских дипломатов выучить приветствия на азербайджанском языке

    Внешняя политика
    • 10 декабря, 2025
    • 15:31
    Посол Азербайджана призывал армянских дипломатов выучить приветствия на азербайджанском языке

    Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев поприветствовал премьер-министра Армении Никола Пашиняна на армянском языке.

    Как сообщает Report, об этом посол написал на своей странице в соцсети.

    Дипломат отметил, что вчера присутствовал на мероприятии, проходившем в Берлине в рамках организации DGAP (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik - Немецкое общество внешней политики) с участием премьер-министра Армении:

    "После выступлений мне предоставили слово. Я рассказал о мире и преобразованиях в регионе, отметив, что Азербайджан является инициатором мирной повестки дня. Я также подчеркнул важность полного выполнения соглашений, достигнутых в Вашингтоне, в частности, открытия маршрута TRIPP и установления беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Я обратил внимание на необходимость внесения соответствующих поправок в конституцию Армении для подписания мирного соглашения".

    Далее Агаев написал о том, что в качестве символа и проявления мира поприветствовал премьер-министра Армении на армянском языке:

    "Я также призываю армянских послов выучить слова на азербайджанском языке и использовать их при встречах с азербайджанцами. Прочный мир и примирение также включают в себя уважение к языку и культуре друг друга. Азербайджан, полностью восстановивший свою территориальную целостность и суверенитет, а также историческую справедливость, каждый день вновь доказывает всему миру, что является миролюбивым государством с высокими моральными ценностями, и будет продолжать это делать".

    Насими Агаев Германия посол азербайджанский язык дипломатия Армения
    Фото
    Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri Paşinyanı ermənicə salamlayıb
    Elvis

    Последние новости

    16:19

    Замминистра: В цифровизации необходимо сформировать правовые механизмы и методы

    Внутренняя политика
    16:12

    Юношеская лига УЕФА: команда "Карабаха" проиграла в последнем матче

    Футбол
    16:00

    В Сумгайыте задержан мужчина, 4 месяца снимавший деньги с карты собственной матери

    Происшествия
    15:56

    Сабаильский суд оставил без изменений меру пресечения для Али Керимли

    Происшествия
    15:55

    Послы ЕС одобрили план постепенного отказа от российского газа до 2027 года

    Другие страны
    15:48

    Совет ЕС во Львове проведет заседание по перспективам вступления Украины в организацию

    В регионе
    15:47

    Запускаются прямые рейсы Баку — Братислава

    Инфраструктура
    15:41
    Фото
    Видео

    Азербайджан и Узбекистан подписали план военного сотрудничества

    Армия
    15:31
    Фото

    Посол Азербайджана призывал армянских дипломатов выучить приветствия на азербайджанском языке

    Внешняя политика
    Лента новостей