Посол Азербайджана призывал армянских дипломатов выучить приветствия на азербайджанском языке

Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев поприветствовал премьер-министра Армении Никола Пашиняна на армянском языке.

Как сообщает Report, об этом посол написал на своей странице в соцсети.

Дипломат отметил, что вчера присутствовал на мероприятии, проходившем в Берлине в рамках организации DGAP (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik - Немецкое общество внешней политики) с участием премьер-министра Армении:

"После выступлений мне предоставили слово. Я рассказал о мире и преобразованиях в регионе, отметив, что Азербайджан является инициатором мирной повестки дня. Я также подчеркнул важность полного выполнения соглашений, достигнутых в Вашингтоне, в частности, открытия маршрута TRIPP и установления беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Я обратил внимание на необходимость внесения соответствующих поправок в конституцию Армении для подписания мирного соглашения".

Далее Агаев написал о том, что в качестве символа и проявления мира поприветствовал премьер-министра Армении на армянском языке:

"Я также призываю армянских послов выучить слова на азербайджанском языке и использовать их при встречах с азербайджанцами. Прочный мир и примирение также включают в себя уважение к языку и культуре друг друга. Азербайджан, полностью восстановивший свою территориальную целостность и суверенитет, а также историческую справедливость, каждый день вновь доказывает всему миру, что является миролюбивым государством с высокими моральными ценностями, и будет продолжать это делать".