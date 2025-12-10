Анар Гулиев обсудил подготовку к WUF13 с экс-президентом Сербии

Председатель Государственного Комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев провел встречу с экс-президентом Сербии, членом Наблюдательного совета Международного центра Низами Гянджеви (NGIC) Борисом Тадичем.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет, во время встречи были обсуждены вопросы подготовки к 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13), которая состоится в Баку в 2026 году. Особо была подчеркнута важность участия Центра в Форуме.

Также был проведен обмен мнениями относительно Ежегодного заседания NGIC, которое пройдет 15–16 января 2026 года в Женеве, а также совместных инициатив и возможностей сотрудничества в его рамках.

В Госкомитете подчеркнули, что процесс подготовки к WUF13 продолжается.