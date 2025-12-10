Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Анар Гулиев обсудил подготовку к WUF13 с экс-президентом Сербии

    Инфраструктура
    • 10 декабря, 2025
    • 15:23
    Анар Гулиев обсудил подготовку к WUF13 с экс-президентом Сербии

    Председатель Государственного Комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев провел встречу с экс-президентом Сербии, членом Наблюдательного совета Международного центра Низами Гянджеви (NGIC) Борисом Тадичем.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет, во время встречи были обсуждены вопросы подготовки к 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13), которая состоится в Баку в 2026 году. Особо была подчеркнута важность участия Центра в Форуме.

    Также был проведен обмен мнениями относительно Ежегодного заседания NGIC, которое пройдет 15–16 января 2026 года в Женеве, а также совместных инициатив и возможностей сотрудничества в его рамках.

    В Госкомитете подчеркнули, что процесс подготовки к WUF13 продолжается.

    WUF13 Анар Гулиев Сербия Борис Тадич
    Фото
    Anar Quliyev Serbiyanın sabiq prezidenti ilə WUF13-ə hazırlığı müzakirə edib
    Фото
    Anar Guliyev discusses preparations for WUF13 with former Serbian president
    Elvis

    Последние новости

    16:19

    Замминистра: В цифровизации необходимо сформировать правовые механизмы и методы

    Внутренняя политика
    16:12

    Юношеская лига УЕФА: команда "Карабаха" проиграла в последнем матче

    Футбол
    16:00

    В Сумгайыте задержан мужчина, 4 месяца снимавший деньги с карты собственной матери

    Происшествия
    15:56

    Сабаильский суд оставил без изменений меру пресечения для Али Керимли

    Происшествия
    15:55

    Послы ЕС одобрили план постепенного отказа от российского газа до 2027 года

    Другие страны
    15:48

    Совет ЕС во Львове проведет заседание по перспективам вступления Украины в организацию

    В регионе
    15:47

    Запускаются прямые рейсы Баку — Братислава

    Инфраструктура
    15:41
    Фото
    Видео

    Азербайджан и Узбекистан подписали план военного сотрудничества

    Армия
    15:31
    Фото

    Посол Азербайджана призывал армянских дипломатов выучить приветствия на азербайджанском языке

    Внешняя политика
    Лента новостей