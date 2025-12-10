Анар Гулиев обсудил подготовку к WUF13 с экс-президентом Сербии
Инфраструктура
- 10 декабря, 2025
- 15:23
Председатель Государственного Комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев провел встречу с экс-президентом Сербии, членом Наблюдательного совета Международного центра Низами Гянджеви (NGIC) Борисом Тадичем.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет, во время встречи были обсуждены вопросы подготовки к 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13), которая состоится в Баку в 2026 году. Особо была подчеркнута важность участия Центра в Форуме.
Также был проведен обмен мнениями относительно Ежегодного заседания NGIC, которое пройдет 15–16 января 2026 года в Женеве, а также совместных инициатив и возможностей сотрудничества в его рамках.
В Госкомитете подчеркнули, что процесс подготовки к WUF13 продолжается.
Последние новости
16:19
Замминистра: В цифровизации необходимо сформировать правовые механизмы и методыВнутренняя политика
16:12
Юношеская лига УЕФА: команда "Карабаха" проиграла в последнем матчеФутбол
16:00
В Сумгайыте задержан мужчина, 4 месяца снимавший деньги с карты собственной материПроисшествия
15:56
Сабаильский суд оставил без изменений меру пресечения для Али КеримлиПроисшествия
15:55
Послы ЕС одобрили план постепенного отказа от российского газа до 2027 годаДругие страны
15:48
Совет ЕС во Львове проведет заседание по перспективам вступления Украины в организациюВ регионе
15:47
Запускаются прямые рейсы Баку — БратиславаИнфраструктура
15:41
Фото
Видео
Азербайджан и Узбекистан подписали план военного сотрудничестваАрмия
15:31
Фото