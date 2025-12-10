В Бухаресте почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

Посольство Азербайджана в Румынии организовало в Бухаресте круглый стол на тему "Роль Гейдара Алиева в построении отношений между Азербайджаном и Румынией" по случаю Дня памяти великого лидера.

Как сообщает Report, посол Азербайджана в Румынии Гудси Османов рассказал о жизни и деятельности Гейдара Алиева, результатах проведенной им внутренней и внешней политики, а также о его заслугах перед государственностью как автора первой конституции Азербайджана.

Подчеркнув, что наследие Гейдара Алиева сегодня достойно продолжает президент Ильхам Алиев, посол затронул славную победу азербайджанского народа в 44-дневной Отечественной войне и отметил, что она принесла мир всему региону Южного Кавказа. Он обратил внимание на важность документа, подписанного в Вашингтоне 8 августа этого года.

Экс-президент Румынии (1996-2000), глава Фонда румынской демократии Эмиль Константинеску в своем видеообращении к участникам мероприятия поделился воспоминаниями об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве, рассказал о его роли в формировании транспортного коридора Восток-Запад и проекта TRACECA в 1990-х годах.

На мероприятии выступили также члены Сената Румынии Себастьян Черник, Каталин Даниэль Фенекиу, Кристиан Шипош, депутаты Адриан Соломон и Амет Варол, посол Турецкой Республики в Румынии Озгюр Кыванч Алтан, посол Пакистана Ильяc Махмуд Низами, посол Грузии Тамар Беручашвили, муфтий мусульман Румынии Юсуф Мурат и другие.

Они отметили исключительную роль Гейдара Алиева в расширении отношений между Азербайджаном и Румынией.

В конце мероприятия был показан короткометражный документальный фильм ко Дню памяти Гейдара Алиева.

Круглый стол широко освещался румынскими телеканалами и прессой. В мероприятии приняли участие представители посольства Казахстана, руководство SOCAR Petroleum SA, Турецкая ассоциация бизнесменов, представители турецкой, иранской и азербайджанской общин в Румынии.

Участники мероприятия также получили возможность ознакомиться с фотовыставкой, посвященной жизненному пути Гейдара Алиева.