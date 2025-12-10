Азербайджан и Узбекистан подписали план военного сотрудничества

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 10 декабря встретился с узбекской делегацией во главе с секретарем Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым и министром обороны генерал-лейтенантом Шухратом Халмухамедовым, находящимися с официальным визитом в нашей стране.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Сначала гости посетили Аллею почётного захоронения, где возложили венки и цветы на могилы Общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося офтальмолога, учёного, академика Зарифы ханым Алиевой, почтив их светлую память.

Затем делегация посетила парк Победы, где возложила венок к памятнику в честь Победы.

Во время официальной церемонии встречи, состоявшейся в Министерстве обороны, после прохождения перед почётным караулом, прозвучали Государственные гимны Азербайджана и Узбекистана, в соответствии с протоколом была оставлена памятная запись в "Книге почетных гостей".

На встрече делегаций двух стран генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул, что двустороннее военное сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном основано на дружеских и братских отношениях.

Руководители делегации Узбекистана отметили значимость двустороннего военного сотрудничества в развитии и укреплении армий обеих стран.

На встрече был проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам военного, военно-технического сотрудничества и сотрудничества в области военного образования между Азербайджаном и Узбекистаном, а также по ряду других вопросов из сферы обороны, представляющих взаимный интерес.

В завершение встречи был подписан план двустороннего военного сотрудничества между Министерством обороны Республики Узбекистан и Министерством обороны Азербайджанской Республики на 2026 год.

В рамках официального визита делегация Узбекистана также ознакомилась с направлениями деятельности главных управлений и управлений, находящихся в подчинении Генерального штаба Азербайджанской Армии, были даны ответы на интересующие гостей вопросы.