Совет ЕС во Львове проведет заседание по перспективам вступления Украины в организацию

Совет ЕС на уровне министров по европейским делам проведет 11 декабря неформальную встречу во Львове для обсуждения перспектив запуска переговоров по приему Украины в Евросоюз.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении датского председательства в Совете ЕС.

"Министры по европейским делам ЕС проведут 10-11 декабря во Львове неформальную встречу для обсуждения европейской перспективы Украины и начала переговоров о ее приеме", - сказано в заявлении.

В Еврокомиссии (ЕК) уточнили, что встреча начнется в 10:00, в ней примет участие еврокомиссар по расширению Марта Кос.

Между тем, представитель ЕК Гийом Мерсье заявил о том, что сроки вступления Украины в ЕС зависят от реализации реформ. При этом украинское правительство заявило о намерении завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года.

"Несмотря на войну, Украина остается преданной своему пути к вступлению в ЕС, успешно завершив скрининг и продвинувшись в ключевых реформах", - отметил Мерсье.

По его словам, Украина приняла дорожные карты по верховенству права, государственного управления и функционирования демократических институтов, а также план действий по национальным меньшинствам, который Комиссия оценила положительно.