İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Aİ Ukraynanın təşkilata daxil olma perspektivləri üzrə iclas keçirəcək

    Region
    • 10 dekabr, 2025
    • 16:32
    Aİ Ukraynanın təşkilata daxil olma perspektivləri üzrə iclas keçirəcək

    Avropa İttifaqı (Aİ) Şurası Ukraynanın Avropa İttifaqına qəbulu üzrə danışıqların başlanması perspektivlərinin müzakirəsi üçün Lvovda dekabrın 11-də nazirlər səviyyəsində qeyri-rəsmi görüş keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Aİ Şurasının Danimarka sədrliyinin bəyanatında bildirilib.

    Avropa Komissiyası görüşdə genişlənmə üzrə Avropa komissarı Marta Kosun da iştirak edəcəyini bəyan edib.

    Həmçinin, AK-nin nümayəndəsi Giyom Mersye bəyan edib ki, Ukraynanın Aİ-yə daxil olma müddəti islahatların həyata keçirilməsindən asılıdır. Bununla yanaşı, Ukrayna hökuməti 2028-ci ilin sonuna qədər giriş danışıqlarını tamamlamaq niyyətində olduğunu bildirib.

    "Müharibəyə baxmayaraq, Ukrayna skrininqi uğurla başa çatdıraraq və əsas islahatlarda irəliləyiş əldə edərək Aİ-yə daxil olmaq yoluna sadiq qalmaqda davam edir," – Mersye deyib.

    Onun sözlərinə görə, Ukrayna hüququn aliliyi, dövlət idarəçiliyi və demokratik institutların fəaliyyəti üzrə yol xəritələrini, həmçinin Komissiyanın müsbət qiymətləndirdiyi milli azlıqlar üzrə fəaliyyət planını qəbul edib.

    Avropa İttifaqı Ukrayna
    Совет ЕС во Львове проведет заседание по перспективам вступления Украины в организацию

    Son xəbərlər

    16:52

    Azərbaycan UNESCO ilə azad edilmiş ərazilərdəki bərpa işləri və mina problemi barədə danışıqlar aparır

    Xarici siyasət
    16:45

    Elman Abdullayev: UNESCO konvensiyaların icrasında müəyyən siyasi manipulyasiyalarla üzləşir

    Xarici siyasət
    16:44

    Özbəkistan SOCAR ilə layihə sayəsində neft məhsullarının idxalından imtina etməyi planlaşdırır

    Energetika
    16:42
    Foto

    Qırğızıstan-Azərbaycan İşgüzar Şurasının yaradılmasına dair sənəd imzalanıb

    Biznes
    16:41

    Salah Ronaldu ilə komanda yoldaşı ola bilər

    Futbol
    16:41

    Azərbaycanda 11 ayda 249 yeni dövlət standartı qəbul edilib

    Biznes
    16:37

    Mərakeşdə iki bina uçub, 22 nəfər ölüb – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    16:32

    Aİ Ukraynanın təşkilata daxil olma perspektivləri üzrə iclas keçirəcək

    Region
    16:26

    MÜTDA : Son iki ildə 300-dən çox təhsil müəssisəsində qazlaşma prosesi həyata keçirilib

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti