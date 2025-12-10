Послы ЕС одобрили план постепенного отказа от российского газа до 2027 года
- 10 декабря, 2025
- 15:55
Послы Евросоюза одобрили план блока по постепенному отказу от всего импорта российского газа до осени 2027 года.
Как передает Report со ссылкой на Sky news, об этом говорится в заявлении датского председательства в ЕС.
Согласно договору, о котором было объявлено на прошлой неделе в Брюсселе, ЕС прекратит импорт российского сжиженного природного газа до конца 2026 года и трубопроводного газа до конца сентября 2027 года.
В то же время запрет еще требует официального одобрения министров стран-членов и Европейского парламента, прежде чем вступит в силу.
Использование российского газа в ЕС сократилось с 45% импорта до начала боевых действий в Украине в 2022 году до примерно 12% в октябре 2025 года.
