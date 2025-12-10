Послы ЕС одобрили план постепенного отказа от российского газа до 2027 года

Послы Евросоюза одобрили план блока по постепенному отказу от всего импорта российского газа до осени 2027 года.

Как передает Report со ссылкой на Sky news, об этом говорится в заявлении датского председательства в ЕС.

Согласно договору, о котором было объявлено на прошлой неделе в Брюсселе, ЕС прекратит импорт российского сжиженного природного газа до конца 2026 года и трубопроводного газа до конца сентября 2027 года.

В то же время запрет еще требует официального одобрения министров стран-членов и Европейского парламента, прежде чем вступит в силу.

Использование российского газа в ЕС сократилось с 45% импорта до начала боевых действий в Украине в 2022 году до примерно 12% в октябре 2025 года.