Avropa İttifaqı 2027-ci ilə qədər Rusiya qazından imtina edəcək
Digər ölkələr
- 10 dekabr, 2025
- 17:07
Avropa İttifaqı (Aİ) səfirləri 2027-ci ilin payızına qədər Rusiya qazından tədricən imtina planını təsdiq ediblər.
"Report" "Sky news"a istinadən xəbər verib ki, bu barədə Aİ Şurasının Danimarka sədrliyinin bəyanatında bildirilib.
Keçən həftə Brüsseldə elan edilən müqaviləyə əsasən, Aİ 2026-cı ilin sonunadək Rusiya mayeləşdirilmiş təbii qazının idxalını və 2027-ci ilin sentyabrının sonunadək boru kəməri qazının idxalını dayandıracaq.
Qeyd edək ki, qadağa qüvvəyə minməzdən əvvəl üzv ölkələrin nazirlərinin və Avropa Parlamentinin rəsmi təsdiqini tələb edir.
Aİ-də Rusiya qazından istifadə 2022-ci ildə Ukrayna ilə müharibə başlamazdan əvvəl 45 faizdən 2025-ci ilin oktyabrında 12 faizə qədər azalıb.
Son xəbərlər
17:19
Foto
Elçin Əmirbəyov Brüsseldə Aİ-Ermənistan arasında sənədlə bağlı Azərbaycanın narahatlığını çatdırıbXarici siyasət
17:15
Azərbaycan klubu ABŞ-dən olan basketbolçu ilə yollarını ayırıbKomanda
17:13
Foto
İqtisadi Şura və AİH-in Müşahidə Şurasının birgə iclası olubEnergetika
17:11
Gənclər və İdman Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların siyahısında dəyişiklik edilibDaxili siyasət
17:10
Diplomatik xidmət əməkdaşlarının attestasiyasının keçirilməsi qaydası təsdiqlənibDaxili siyasət
17:10
Azərbaycan və Dünya Bankı enerji tariflərini təkmilləşdirməyi müzakirə edibEnergetika
17:08
Azərbaycanda domen idarəçiliyinin inkişafına dair Yol Xəritəsi hazırlanacaqİKT
17:07
Bakıda və Abşeron yarımadasında leysan, Şahdağa isə qar yağır - FAKTİKİ HAVA - YENİLƏNİB-2Ekologiya
17:07