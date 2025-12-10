Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    • 10 декабря, 2025
    • 20:06
    Минфин США разрешил операции с зарубежными активами Лукойла до января 2026 года

    Министерство финансов США опубликовало лицензию, разрешающую операции по продаже зарубежных активов российской компании "Лукойл" до 17 января 2026 года.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства.

    Лицензия позволяет проводить операции, связанные с переговорами о продаже, отчуждении или передаче Lukoil International GmbH и ее активов. При этом документ запрещает передачу любых средств лицам в России или на российские счета.

    США "Лукойл" активы лицензия санкции
    ABŞ Maliyyə Nazirliyi "Lukoyl"un xaricdəki aktivləri ilə əməliyyatlara 2026-cı ilin yanvarına qədər icazə verib
    Elvis

    Лента новостей