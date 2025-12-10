Минфин США разрешил операции с зарубежными активами "Лукойла" до января 2026 года
- 10 декабря, 2025
- 20:06
Министерство финансов США опубликовало лицензию, разрешающую операции по продаже зарубежных активов российской компании "Лукойл" до 17 января 2026 года.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства.
Лицензия позволяет проводить операции, связанные с переговорами о продаже, отчуждении или передаче Lukoil International GmbH и ее активов. При этом документ запрещает передачу любых средств лицам в России или на российские счета.
