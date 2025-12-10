Минфин США разрешил операции с зарубежными активами "Лукойла" до января 2026 года

Министерство финансов США опубликовало лицензию, разрешающую операции по продаже зарубежных активов российской компании "Лукойл" до 17 января 2026 года.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства.

Лицензия позволяет проводить операции, связанные с переговорами о продаже, отчуждении или передаче Lukoil International GmbH и ее активов. При этом документ запрещает передачу любых средств лицам в России или на российские счета.