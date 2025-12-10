ABŞ Maliyyə Nazirliyi "Lukoyl"un xaricdəki aktivləri ilə əməliyyatlara 2026-cı ilin yanvarına qədər icazə verib

İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Digər ölkələr
    • 10 dekabr, 2025
    • 20:11
    ABŞ Maliyyə Nazirliyi Lukoylun xaricdəki aktivləri ilə əməliyyatlara 2026-cı ilin yanvarına qədər icazə verib

    ABŞ Maliyyə Nazirliyi "Lukoyl" şirkətinin xaricdəki aktivlərinin satışına dair əməliyyatlara 17 yanvar 2026-cı ilədək icazə verən lisenziya dərc edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsinin (OFAC) açıqlamasında qeyd olunur.

    Lisenziya "Lukoil International GmbH" və onun aktivlərinin satışı, özgəninkiləşdirilməsi və ya ötürülməsi ilə bağlı danışıqlar aparmağa imkan verir. Bununla yanaşı, sənəd Rusiyadakı şəxslərə və ya Rusiya hesablarına hər hansı vəsaitin köçürülməsini qadağan edir.

    Минфин США разрешил операции с зарубежными активами "Лукойла" до января 2026 года

