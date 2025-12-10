Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Запускаются прямые рейсы Баку — Братислава

    Инфраструктура
    • 10 декабря, 2025
    • 15:47
    Запускаются прямые рейсы Баку — Братислава

    Состоялась рабочая встреча между руководством Azerbaijan Airlines (AZAL), входящей в состав AZCON Holding, и венгерской авиакомпанией Wizz Air по вопросам расширения маршрутной сети между Азербайджаном и странами Центральной и Восточной Европы.

    Как сообщили Report в международном аэропорту Гейдар Алиев, в ходе встречи были обсуждены открытие прямых рейсов Баку - Братислава (Словакия), а также включение направлений Бухарест (Румыния) и Варшава (Польша) в маршрутную сеть. Стороны также рассмотрели возможности выполнения рейсов Wizz Air из региональных аэропортов Азербайджана и оценили потенциальные модели базирования. Такой подход создает новый импульс для развития туризма, деловой мобильности и укрепления международных связей в регионах страны.

    В ближайшее время планируется начать выполнение рейсов. На первом этапе предполагается осуществление полетов по направлениям Братислава, Бухарест и Варшава.

    Azerbaijan Airlines и авиакомпания Wizz Air, добившись реального прогресса в вопросе открытия новых маршрутов, продолжат активное обсуждение последующих этапов сотрудничества. Целью является формирование более широкой, конкурентоспособной и доступной маршрутной сети, что будет способствовать дальнейшему укреплению позиций Азербайджана в сфере гражданской авиации как на региональном, так и на глобальном уровне.

    AZAL WizzAir прямые рейсы Баку Братислава
    Bakı–Bratislava birbaşa uçuşlarına start verilir
    Azerbaijan expands its air connectivity with Europe: Direct Baku–Bratislava flights to launch
    Elvis

    Последние новости

    16:19

    Замминистра: В цифровизации необходимо сформировать правовые механизмы и методы

    Внутренняя политика
    16:12

    Юношеская лига УЕФА: команда "Карабаха" проиграла в последнем матче

    Футбол
    16:00

    В Сумгайыте задержан мужчина, 4 месяца снимавший деньги с карты собственной матери

    Происшествия
    15:56

    Сабаильский суд оставил без изменений меру пресечения для Али Керимли

    Происшествия
    15:55

    Послы ЕС одобрили план постепенного отказа от российского газа до 2027 года

    Другие страны
    15:48

    Совет ЕС во Львове проведет заседание по перспективам вступления Украины в организацию

    В регионе
    15:47

    Запускаются прямые рейсы Баку — Братислава

    Инфраструктура
    15:41
    Фото
    Видео

    Азербайджан и Узбекистан подписали план военного сотрудничества

    Армия
    15:31
    Фото

    Посол Азербайджана призывал армянских дипломатов выучить приветствия на азербайджанском языке

    Внешняя политика
    Лента новостей