Запускаются прямые рейсы Баку — Братислава

Состоялась рабочая встреча между руководством Azerbaijan Airlines (AZAL), входящей в состав AZCON Holding, и венгерской авиакомпанией Wizz Air по вопросам расширения маршрутной сети между Азербайджаном и странами Центральной и Восточной Европы.

Как сообщили Report в международном аэропорту Гейдар Алиев, в ходе встречи были обсуждены открытие прямых рейсов Баку - Братислава (Словакия), а также включение направлений Бухарест (Румыния) и Варшава (Польша) в маршрутную сеть. Стороны также рассмотрели возможности выполнения рейсов Wizz Air из региональных аэропортов Азербайджана и оценили потенциальные модели базирования. Такой подход создает новый импульс для развития туризма, деловой мобильности и укрепления международных связей в регионах страны.

В ближайшее время планируется начать выполнение рейсов. На первом этапе предполагается осуществление полетов по направлениям Братислава, Бухарест и Варшава.

Azerbaijan Airlines и авиакомпания Wizz Air, добившись реального прогресса в вопросе открытия новых маршрутов, продолжат активное обсуждение последующих этапов сотрудничества. Целью является формирование более широкой, конкурентоспособной и доступной маршрутной сети, что будет способствовать дальнейшему укреплению позиций Азербайджана в сфере гражданской авиации как на региональном, так и на глобальном уровне.