В Сумгайыте задержан мужчина, 4 месяца снимавший деньги с карты собственной матери

В городе Сумгайыт правоохранительные органы раскрыли необычное дело о краже, где подозреваемым оказался близкий родственник жертвы.

По информации Report, с банковской карты одной из жительниц города при неизвестных обстоятельствах было похищено 4244 маната.

Сотрудники Сумгайытского городского полицейского управления провели тщательное расследование инцидента, в результате которого не выявили признаков кибервмешательства в мобильное приложение и на карочный счет потерпевшей. Это обстоятельство создало обоснованные подозрения, что кража была совершена с участием одного из членов семьи потерпевшей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан сын пострадавшей женщины - Х.Ахмедов. Как установило следствие, в течение четырех месяцев он тайно получал доступ к мобильному банковскому приложению, установленному на телефоне матери, и систематически переводил денежные средства на различные карты, оформленные на его имя и на имя его супруги.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.