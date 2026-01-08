Глава МИД Эстонии: Последние шаги Трампа должны вызвать беспокойство у Путина

Последние шаги президента США Дональда Трампа подтверждают, что он способен применять силу, и это должно вызывать серьезную обеспокоенность у российского президента Владимира Путина.

Как передает Report со ссылкой на ERR, об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в утреннем эфире радиостанции Vikerraadio.

Цахкна назвал задержание танкера под российским флагом в Северной Атлантике беспрецедентным событием.

"Но в то же время мы знаем, что все-таки перевозился подсанкционный груз, и, честно говоря, те шаги, которые Трамп предпринял в последние дни с применением силы, все-таки вызывают у Путина, как я полагаю, серьезную обеспокоенность", - сказал Цахкна в четверг в утреннем эфире радиостанции Vikerraadio.

Он также не исключил, что на задержанном судне будут найдены "всевозможные интересные вещи". В настоящее время подробности неизвестны, но Цахкна предположил, что, возможно, он узнает что-то более конкретное на заседании правительства в четверг.

Ранее США взяли под контроль нефтяной танкер Marinera, идущий под российским флагом в Северной Атлантике вблизи Великобритании.