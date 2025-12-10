Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Баку пройдет первенство Азербайджана по дзюдо среди юниоров

    10 декабря, 2025
    • 15:26
    В Баку пройдет первенство Азербайджана по дзюдо среди юниоров

    В Абшеронском Олимпийском спортивном комплексе состоится первенство Азербайджана по дзюдо среди спортсменов до 20 лет.

    Как сообщает Report, в турнире примут участие 169 дзюдоистов из 55 клубов и спортивных обществ, которые поборются за медали в 14 весовых категориях.

    Соревнования начнутся с индивидуальных поединков, после чего продолжатся командными встречами.

    Квалификационный раунд стартует в 10:00, а финальные схватки - с 17:00.

    Первенство пройдет 13–14 декабря.

    Лента новостей