Секретари СБ Азербайджана и Узбекистана обсудили укрепление связей в военно-технической сфере
- 11 декабря, 2025
- 11:09
Секретарь Совета безопасности (СБ) Азербайджана Рамиль Усубов встретился с секретарем СБ при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым, находящимся с визитом в стране.
Как сообщает Report, информацию распространил Совбез Азербайджана.
В ходе встречи отмечена важность сотрудничества и совместных усилий в современную эпоху нарастания конфликтов, военно-политических вызовов и угроз в мире, также подчеркнуто развитие стратегического партнерства и плодотворного сотрудничества между двумя братскими странами в различных сферах в соответствии с политической волей глав государств Ильхама Алиева и Шавката Мирзиёева.
В ходе беседы выражена важность дальнейшего укрепления и расширения связей в военной и военно-технической областях, включая взаимный обмен опытом.