Секретари СБ Азербайджана и Узбекистана обсудили укрепление связей в военно-технической сфере

Секретарь Совета безопасности (СБ) Азербайджана Рамиль Усубов встретился с секретарем СБ при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым, находящимся с визитом в стране.

Как сообщает Report, информацию распространил Совбез Азербайджана.

В ходе встречи отмечена важность сотрудничества и совместных усилий в современную эпоху нарастания конфликтов, военно-политических вызовов и угроз в мире, также подчеркнуто развитие стратегического партнерства и плодотворного сотрудничества между двумя братскими странами в различных сферах в соответствии с политической волей глав государств Ильхама Алиева и Шавката Мирзиёева.

В ходе беседы выражена важность дальнейшего укрепления и расширения связей в военной и военно-технической областях, включая взаимный обмен опытом.