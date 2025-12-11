Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Внутренняя политика
    • 11 декабря, 2025
    • 11:09
    Секретари СБ Азербайджана и Узбекистана обсудили укрепление связей в военно-технической сфере

    Секретарь Совета безопасности (СБ) Азербайджана Рамиль Усубов встретился с секретарем СБ при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым, находящимся с визитом в стране.

    Как сообщает Report, информацию распространил Совбез Азербайджана.

    В ходе встречи отмечена важность сотрудничества и совместных усилий в современную эпоху нарастания конфликтов, военно-политических вызовов и угроз в мире, также подчеркнуто развитие стратегического партнерства и плодотворного сотрудничества между двумя братскими странами в различных сферах в соответствии с политической волей глав государств Ильхама Алиева и Шавката Мирзиёева.

    В ходе беседы выражена важность дальнейшего укрепления и расширения связей в военной и военно-технической областях, включая взаимный обмен опытом.

    Azərbaycan və Özbəkistan Təhlükəsizlik şuraları katiblərinin görüşü keçirilib
