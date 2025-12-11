Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    ИИ снизит влияние человеческого фактора в судебной экспертизе

    Внутренняя политика
    • 11 декабря, 2025
    • 15:02
    ИИ снизит влияние человеческого фактора в судебной экспертизе

    В Азербайджане намерены расширить применение искусственного интеллекта в судебно-экспертных лабораториях.

    Как сообщает Report, соответствующие положения включены в Концепцию развития судебной экспертизы на 2026–2030 годы, утвержденную президентом Ильхамом Алиевым.

    В частности, предусмотрено создание единой информационной системы в сфере судебной экспертизы и интеграция в нее релевантных информационных систем и баз данных государственных органов.

    Концепция также предполагает исследование потенциала применения искусственного интеллекта в экспертной деятельности и реализацию необходимых мер в зависимости от полученных результатов.

    Отмечается, что по мере внедрения ИИ и модернизации материально-технической базы лабораторий влияние человеческого фактора существенно сократится, а точность и достоверность выводов экспертов возрастет.

    искусственный интеллект Ильхам Алиев распоряжение концепция судебная система
    Süni intellektin tətbiqindən sonra məhkəmə ekspertiza laboratoriyalarında insan amili azaldılacaq
    AI set to reduce human error in forensic examinations
