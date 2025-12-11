ИИ снизит влияние человеческого фактора в судебной экспертизе

В Азербайджане намерены расширить применение искусственного интеллекта в судебно-экспертных лабораториях.

Как сообщает Report, соответствующие положения включены в Концепцию развития судебной экспертизы на 2026–2030 годы, утвержденную президентом Ильхамом Алиевым.

В частности, предусмотрено создание единой информационной системы в сфере судебной экспертизы и интеграция в нее релевантных информационных систем и баз данных государственных органов.

Концепция также предполагает исследование потенциала применения искусственного интеллекта в экспертной деятельности и реализацию необходимых мер в зависимости от полученных результатов.

Отмечается, что по мере внедрения ИИ и модернизации материально-технической базы лабораторий влияние человеческого фактора существенно сократится, а точность и достоверность выводов экспертов возрастет.