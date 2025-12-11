Süni intellektin tətbiqindən sonra məhkəmə ekspertiza laboratoriyalarında insan amili azaldılacaq
- 11 dekabr, 2025
- 14:44
Məhkəmə ekspertizası idarələrində süni intellektin tətbiqi imkanları gücləndiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi Azərbaycanda məhkəmə ekspertizası sahəsinin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün Konsepsiyada əksini tapıb.
Qeyd olunub ki, məhkəmə ekspertizası sahəsində vahid informasiya sisteminin fəaliyyətinin təşkili, dövlət orqanlarının (qurumlarının) aidiyyəti dövlət informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının həmin sistemə inteqrasiyasının təmin ediləcək.
Məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti sahəsində süni intellektin tətbiqi imkanlarının araşdırılması və nəticəsindən asılı olaraq tədbirlər görülməsi həmin konsepsiyada nəzərdə tutulub.
Süni intellektin tətbiqindən sonra ekspertiza laboratoriyalarının maddi-texniki təminatının gücləndirilməsi insan amilini azaldılacaq və tədqiqatın nəticələrinin etibarlılığı yüksəldəcək.