İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Süni intellektin tətbiqindən sonra məhkəmə ekspertiza laboratoriyalarında insan amili azaldılacaq

    Daxili siyasət
    • 11 dekabr, 2025
    • 14:44
    Süni intellektin tətbiqindən sonra məhkəmə ekspertiza laboratoriyalarında insan amili azaldılacaq

    Məhkəmə ekspertizası idarələrində süni intellektin tətbiqi imkanları gücləndiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi Azərbaycanda məhkəmə ekspertizası sahəsinin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün Konsepsiyada əksini tapıb.

    Qeyd olunub ki, məhkəmə ekspertizası sahəsində vahid informasiya sisteminin fəaliyyətinin təşkili, dövlət orqanlarının (qurumlarının) aidiyyəti dövlət informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının həmin sistemə inteqrasiyasının təmin ediləcək.

    Məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti sahəsində süni intellektin tətbiqi imkanlarının araşdırılması və nəticəsindən asılı olaraq tədbirlər görülməsi həmin konsepsiyada nəzərdə tutulub.

    Süni intellektin tətbiqindən sonra ekspertiza laboratoriyalarının maddi-texniki təminatının gücləndirilməsi insan amilini azaldılacaq və tədqiqatın nəticələrinin etibarlılığı yüksəldəcək.

    Ekspertiza konsepsiya prezident

    Son xəbərlər

    14:50

    Ağstafada erkən dəmir dövründə əhalinin məskunlaşdığı yaşayış yeri aşkar edilib

    Elm və təhsil
    14:49

    Azərbaycanda özəl məhkəmə ekspertizası institutu yaradılır

    Daxili siyasət
    14:44

    Azərbaycanda məhkəmə ekspertinin iş yükü norması əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir - KONSEPSİYA

    Daxili siyasət
    14:44

    Naxçıvandakı Xaraba Gilan türbələrinin İslam sivilizasiyasına məxsus olmadığı müəyyənləşib

    Elm və təhsil
    14:44

    Süni intellektin tətbiqindən sonra məhkəmə ekspertiza laboratoriyalarında insan amili azaldılacaq

    Daxili siyasət
    14:41

    IEA 2025-2026-cı illərdə qlobal neft tədarükünün artım proqnozunu azaldıb

    Energetika
    14:41

    "Qarabağ" akademiyasının koordinatoru: "Komandanın məğlubiyyətində sonuncu günahkarlar futbolçulardır"

    Futbol
    14:39

    Azərbaycanda məhkəmə ekspertizası sahəsində dövlət standartları hazırlanacaq

    Daxili siyasət
    14:36

    Macarıstan ikitərəfli saziş çərçivəsində Azərbaycandan 800 milyon kubmetr qaz alacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti