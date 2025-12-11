В Азербайджане нагрузка на судебных экспертов чрезмерно высока — Концепция на 2026–2030 гг.

В Азербайджане нагрузка на судебных экспертов значительно превышает показатель стран с сопоставимой правовой системой, что отражено в утвержденной Концепции развития судебной экспертизы на 2026–2030 годы.

Как сообщает Report, данную концепцию сегодня утвердил своим распоряжением президент Ильхам Алиев.

Согласно анализу, проведенному в рамках Концепции, в 2020–2024 годах наблюдался существенный рост объема поступающих в экспертные учреждения дел: количество немедицинских экспертиз увеличилось на 43,1%, медицинских - на 42,1%.

"Чрезмерная загруженность экспертов негативно сказывается на качестве экспертных заключений. Все это требует принятия мер по оптимизации нагрузки на специалистов", - отмечено в документе.

Цель Концепции заключается в том, чтобы, учитывая существующие возможности и ресурсы, обеспечить организацию судебно-экспертной деятельности в соответствии с передовыми международными стандартами и современными вызовами. Речь идет о повышении качества заключений экспертов, надежной защите прав и свобод граждан, а также об обеспечении более оперативного и эффективного отправления правосудия.