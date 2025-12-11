Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В Азербайджане нагрузка на судебных экспертов чрезмерно высока — Концепция на 2026–2030 гг.

    Внутренняя политика
    • 11 декабря, 2025
    • 14:54
    В Азербайджане нагрузка на судебных экспертов чрезмерно высока — Концепция на 2026–2030 гг.

    В Азербайджане нагрузка на судебных экспертов значительно превышает показатель стран с сопоставимой правовой системой, что отражено в утвержденной Концепции развития судебной экспертизы на 2026–2030 годы.

    Как сообщает Report, данную концепцию сегодня утвердил своим распоряжением президент Ильхам Алиев.

    Согласно анализу, проведенному в рамках Концепции, в 2020–2024 годах наблюдался существенный рост объема поступающих в экспертные учреждения дел: количество немедицинских экспертиз увеличилось на 43,1%, медицинских - на 42,1%.

    "Чрезмерная загруженность экспертов негативно сказывается на качестве экспертных заключений. Все это требует принятия мер по оптимизации нагрузки на специалистов", - отмечено в документе.

    Цель Концепции заключается в том, чтобы, учитывая существующие возможности и ресурсы, обеспечить организацию судебно-экспертной деятельности в соответствии с передовыми международными стандартами и современными вызовами. Речь идет о повышении качества заключений экспертов, надежной защите прав и свобод граждан, а также об обеспечении более оперативного и эффективного отправления правосудия.

    Ильхам Алиев распоряжение концепция судебная экспертиза
    Azərbaycanda məhkəmə ekspertinin iş yükü norması əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir - KONSEPSİYA
    Elvis

    Последние новости

    15:17

    Мисс Финляндии лишилась титула из-за обвинения в расизме

    Это интересно
    15:17

    Мерц: Переговоры с США по Украине могут состояться уже в эти выходные

    Другие страны
    15:13

    В Азербайджане построят новое административное здание Центра судебной экспертизы

    Внутренняя политика
    15:05

    Судебная экспертиза в Азербайджане получит поддержку из госбюджета

    Внутренняя политика
    15:02

    ИИ снизит влияние человеческого фактора в судебной экспертизе

    Внутренняя политика
    15:01

    В судах Азербайджана будут проводиться экспертизы по новым видам и специализациям

    Внутренняя политика
    14:57

    В Азербайджане создают институт частной судебной экспертизы

    Внутренняя политика
    14:56

    Жительница села Бадара: Мы каждый день молились, чтобы вернуться в родное село

    Внутренняя политика
    14:54

    В Азербайджане нагрузка на судебных экспертов чрезмерно высока — Концепция на 2026–2030 гг.

    Внутренняя политика
    Лента новостей