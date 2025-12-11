В Азербайджане создают институт частной судебной экспертизы

В Азербайджане будет создан институт частной судебной экспертизы, что обеспечит альтернативность и расширит доступ к экспертным услугам.

Как сообщает Report, соответствующие положения отражены в Концепции развития сферы судебной экспертизы на 2026–2030 годы, утвержденной президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, внедрение частного института судебной экспертизы позволит сформировать альтернативный механизм проведения экспертиз, расширить спектр услуг и повысить их доступность.

Предполагается, что расширение деятельности частных экспертных структур будет способствовать развитию конкурентной среды и стимулировать общее повышение качества экспертных заключений.