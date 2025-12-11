Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Азербайджане создают институт частной судебной экспертизы

    Внутренняя политика
    • 11 декабря, 2025
    • 14:57
    В Азербайджане создают институт частной судебной экспертизы

    В Азербайджане будет создан институт частной судебной экспертизы, что обеспечит альтернативность и расширит доступ к экспертным услугам.

    Как сообщает Report, соответствующие положения отражены в Концепции развития сферы судебной экспертизы на 2026–2030 годы, утвержденной президентом Ильхамом Алиевым.

    Согласно документу, внедрение частного института судебной экспертизы позволит сформировать альтернативный механизм проведения экспертиз, расширить спектр услуг и повысить их доступность.

    Предполагается, что расширение деятельности частных экспертных структур будет способствовать развитию конкурентной среды и стимулировать общее повышение качества экспертных заключений.

    Лента новостей