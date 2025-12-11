ВСУ нанесли удар по ТЭЦ в Смоленской области

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Вооруженные силы Украины нанесли удар по Дорогобужской ТЭЦ в Смоленской области России.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

    Он отметил, что ТЭЦ обеспечивает работу химического производства, которое "критически важно для оборонной промышленности РФ".

    По его словам, химический комбинат "Дорогобуж" производит аммиак, нитраты, азотные удобрения - это базовые компоненты для производства взрывчатых веществ, в частности аммиачной селитры и нитратных смесей для военных нужд.

    "Без энергоснабжения ТЭЦ их выпуск останавливается. Также она обеспечивает стабильное энергоснабжение оборонных предприятий Смоленской области", - добавил он.

