Ukrayna Rusiyada İstilik Elektrik Mərkəzinə zərbə endirib
Digər ölkələr
- 11 dekabr, 2025
- 15:07
Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiyanın Smolensk vilayətindəki "Doroqobuj" İstilik Elektrik Mərkəzinə zərbə endirib.
"Report"un "RBK-Ukrayna"ya istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının Dezinformasiyaya Qarşı Mübarizə Mərkəzinin rəhbəri Andrey Kovalenko bildirib.
Onun sözlərinə görə, "Doroqobuj" kimya kombinatı ammonyak, nitratlar, azot gübrələri istehsal edir. Bunlar partlayıcı maddələrin istehsalı üçün əsas komponentlərdir.
"İİstilik Elektrik Mərkəzinin enerji təchizatı olmadıqda onların istehsalı dayanır. Eyni zamanda, mərkəz Smolensk vilayətindəki müdafiə müəssisələrinin sabit enerji təchizatını təmin edir", - A.Kovalenko bildirib .
Son xəbərlər
15:49
Fridrix Merts: Həftəsonu Ukrayna-ABŞ danışıqları baş tuta bilərDigər ölkələr
15:48
Foto
Əli Əsədov Türkmənistanda işgüzar səfərdədirXarici siyasət
15:45
Azıx mağarasında tapılmış 300-dən çox nümunə təhlil üçün Almaniya, Norveç və Danimarkaya göndərilibElm və təhsil
15:45
Xankəndidə terror törətməyə cəhd edən Karen Avanesyanın məhkəməsi başlayıbHadisə
15:37
FIFA reytinqi: Qadınlardan ibarət Azərbaycan millisi ili 74-cü pillədə başa vurubFutbol
15:35
Azərbaycan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovu təbrik edibXarici siyasət
15:33
Rəy
Öhdəliyə əməl etməyən PKK törəməsi - HƏMAS və "Hizbullah"dan sonra növbədə "SDQ"-dir - ŞƏRHAnalitika
15:32
Bakı və London səhiyyə sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edibXarici siyasət
15:32