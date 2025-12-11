İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Ukrayna Rusiyada İstilik Elektrik Mərkəzinə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    • 11 dekabr, 2025
    • 15:07
    Ukrayna Rusiyada İstilik Elektrik Mərkəzinə zərbə endirib

    Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiyanın Smolensk vilayətindəki "Doroqobuj" İstilik Elektrik Mərkəzinə zərbə endirib.

    "Report"un "RBK-Ukrayna"ya istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının Dezinformasiyaya Qarşı Mübarizə Mərkəzinin rəhbəri Andrey Kovalenko bildirib.

    Onun sözlərinə görə, "Doroqobuj" kimya kombinatı ammonyak, nitratlar, azot gübrələri istehsal edir. Bunlar partlayıcı maddələrin istehsalı üçün əsas komponentlərdir.

    "İİstilik Elektrik Mərkəzinin enerji təchizatı olmadıqda onların istehsalı dayanır. Eyni zamanda, mərkəz Smolensk vilayətindəki müdafiə müəssisələrinin sabit enerji təchizatını təmin edir", - A.Kovalenko bildirib .

    ВСУ нанесли удар по ТЭЦ в Смоленской области
    Ukraine strikes Dorogobuzh thermal power plant in Russia's Smolensk

