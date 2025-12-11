Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Жительница села Бадара: Мы каждый день молились, чтобы вернуться в родное село

    Внутренняя политика
    • 11 декабря, 2025
    • 14:56
    Жители села Бадара каждый день молились о своем возвращении.

    Об этом рассказала корреспонденту Report в Ходжалы жительница села Бадара Малахет Ибадуллаева.

    По ее словам, во время вынужденного переселения они жили с тоской по родной земле:

    "Мы очень скучали по нашему селу, по каждому камню. После освобождения этих земель мы не имеем права не возвращаться на родную землю. Мы каждый день молились, чтобы вернуться в родное село. И вот наша мечта наконец сбылась", - рассказывает Малахет.

