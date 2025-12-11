İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Badara sakini: Doğma kəndə qayıtmaq üçün hər gün dua edirdik

    Daxili siyasət
    • 11 dekabr, 2025
    • 14:11
    Kənd əhalisi geri qayıtmaq üçün hər gün dua edirdi.

    Bunu "Report"un Xocalıya ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında rayonun Badara kəndinə qayıdan sakin Məlahət İbadullayeva deyib.

    O, məcburi köçkünlük dövründə doğma yurdun həsrəti ilə yaşadıqlarını deyib:

    "İndiyə qədər kəndimizin həsrətini çox çəkmişik. O torpaqlar azad olunduqdan sonra yurdumuza geri dönməməyə haqqımız yoxdur. Doğma kəndə qayıtmaq üçün hər gün dua edirdik. Şükür, arzularımız çin oldu. Yurdumuzda həyatı yenidən canlandırmaqla şəhidlərimizin ruhunu şad etməliyik".

    şəhid Böyük Qayıdış Badara kəndi

