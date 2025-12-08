İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    İnfrastruktur
    • 08 dekabr, 2025
    • 07:04
    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    Hazırda Bakıda müşahidə edilən yağışlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə sürət həddi 20 km/saat endirilib.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən bildirilib.

    "Bununla bağlı Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən məlumat-sürət tablolarında dəyişiklik edilib. Eyni zamanda bütün tablolarda "sürüşkən yol" işarəsi qoyulub. Sürücülərdən müəyyən olunan sürət həddinə əməl etmələri xahiş edilir", - məlumatda deyilir.

    yol yağış Zığ dairəsi-Hava Limanı yolu
    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    Son xəbərlər

    07:37

    NYT: Deportasiya edilmiş İran vətəndaşlarını daşıyan ikinci təyyarə ABŞ-dən yola düşüb

    Digər ölkələr
    07:04

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    İnfrastruktur
    06:53

    Tailand və Kamboca sərhədində gərginlik pik həddə çatıb, ölənlər və yaralılar var

    Digər ölkələr
    06:12

    Alyaskada 5,8 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    05:57

    BMT Təhlükəsizlik Şurası Ukrayna ilə bağlı iclas keçirəcək

    Digər ölkələr
    05:37

    Çin Yaponiyaya xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    05:07

    Orbanın Türkiyəyə səfəri başlayıb

    Region
    04:34

    Kuril adaları sahillərində 5,2 bal gücündə zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    04:02

    Tramp Zelenskinin sülh sazişini nəzərdən keçirməməsindən məyus olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti