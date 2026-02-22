İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Pakistan qüvvələri Əfqanıstanda 80-dən çox terrorçunu məhv edib

    22 fevral, 2026
    • 20:00
    Pakistan qüvvələri Əfqanıstanda 80-dən çox terrorçunu məhv edib

    Pakistan gecə saatlarında həyata keçirdiyi hava zərbələri nəticəsində Əfqanıstanda 80-dən çox qiyamçını zərərsizləşdirib.

    "Report"un "Daily Pakistan"a istinadən xəbərinə görə, bu barədə güc strukturlarındakı mənbələr məlumat yayıb.

    "Kəşfiyyat məlumatları əsasında Əfqanıstanın üç əyalətində - Nanqarhar, Paktika və Xostda qiyamçıların yeddi baza mərkəzi məhv edilib və 80-dən çox silahlı zərərsizləşdirilib", - məlumatda qeyd olunub.

    ВС Пакистана ликвидировали более 80 террористов в Афганистане

