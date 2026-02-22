Pakistan qüvvələri Əfqanıstanda 80-dən çox terrorçunu məhv edib
Digər ölkələr
- 22 fevral, 2026
- 20:00
Pakistan gecə saatlarında həyata keçirdiyi hava zərbələri nəticəsində Əfqanıstanda 80-dən çox qiyamçını zərərsizləşdirib.
"Report"un "Daily Pakistan"a istinadən xəbərinə görə, bu barədə güc strukturlarındakı mənbələr məlumat yayıb.
"Kəşfiyyat məlumatları əsasında Əfqanıstanın üç əyalətində - Nanqarhar, Paktika və Xostda qiyamçıların yeddi baza mərkəzi məhv edilib və 80-dən çox silahlı zərərsizləşdirilib", - məlumatda qeyd olunub.
Son xəbərlər
20:33
Şəhriyar Məmmədyarov: "Zaman keçdikcə yüksək nəticə əldə etməyim daha da çətinləşir"Fərdi
20:24
Şahmat üzrə Azərbaycan çempionu: "Yarış psixoloji cəhətdən həyəcanlı və gərgin keçdi"Fərdi
20:16
"Axios": ABŞ İranla danışıqların növbəti mərhələsinin keçirilməsi üçün şərt irəli sürübDigər ölkələr
20:00
Pakistan qüvvələri Əfqanıstanda 80-dən çox terrorçunu məhv edibDigər ölkələr
19:49
İsrail silahlı qruplaşmalarla mübarizə üçün digər ölkələrlə alyans yaratmaq niyyətindədirDigər ölkələr
19:47
Foto
ABŞ-də uğur qazanmış rəssam Vüqar Quliyev Bakıda fərdi sərgi keçiribMədəniyyət siyasəti
19:21
Zaxarova Rusiyanın Venesuelanın dövlətçiliyinin qorunmasına kömək etdiyini bildiribRegion
19:08
"Gəncə" Azərbaycan Kubokunun qalibi olubKomanda
18:59