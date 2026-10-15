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    "Elektron kredit və zəmanət" informasiya sisteminin Əsasnaməsi" yenilənib

    Maliyyə
    • 15 oktyabr, 2026
    • 17:40
    Elektron kredit və zəmanət informasiya sisteminin Əsasnaməsi yenilənib

    Nazirlər Kabineti "Elektron kredit və zəmanət" informasiya sisteminin Əsasnaməsi"nin təsdiq edilməsi haqqında" 4 dekabr 2023-cü il tarixli qərarında dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti ilə birlikdə "Dövlət informasiya ehtiyatları və sistemlərinin formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi və elektron hökumətlə bağlı bəzi tədbirlər haqqında" ölkə Prezidentinin 12 sentyabr 2018-ci il tarixli fərmanının tələblərindən irəli gələn tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etməlidir.

    Əli Əsədov Elektron kredit və zəmanət informasiya sistemi Azərbaycan Nazirlər Kabineti
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