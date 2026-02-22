ВС Пакистана ликвидировали более 80 террористов в Афганистане
Другие страны
- 22 февраля, 2026
- 19:08
Пакистан в ходе ночных авиаударов ликвидировал более 80 мятежников в Афганистане.
Как передает Report со ссылкой на Daily Pakistan, об этом сообщили источники в силовых структурах.
"На основании разведданных уничтожены семь центров базирования мятежников и ликвидированы более 80 боевиков в трех афганских провинциях Нангархар, Пактика и Хост", - говорится в сообщении.
