Şahmat üzrə Azərbaycan çempionu: "Yarış psixoloji cəhətdən həyəcanlı və gərgin keçdi"
Fərdi
- 22 fevral, 2026
- 20:24
Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatı ən gərgin keçən yarışlardan biridir.
"Report" xəbər verir ki, bunu şahmat üzrə qadınlar arasında Azərbaycan çempionatında qalib olmuş Ülviyyə Fətəliyeva jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
O qeyd edib ki, çempionat son illərdə daha da nüfuz qazanıb.
"On günlük turnir bizim üçün həm şahmat, həm də psixoloji baxımdan stresli, həyəcanlı və gərgin keçdi", - o deyib.
"Ümid edirəm ki, bu uğurlu nəticə ilin sonuna qədər davam edər. Çalışacağıq ki, ölkəmizi beynəlxalq yarışlarda yaxşı təmsil edək", - şahmatçı bildirib.
