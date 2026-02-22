İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionu: "Yarış psixoloji cəhətdən həyəcanlı və gərgin keçdi"

    Fərdi
    • 22 fevral, 2026
    • 20:24
    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionu: Yarış psixoloji cəhətdən həyəcanlı və gərgin keçdi

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatı ən gərgin keçən yarışlardan biridir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu şahmat üzrə qadınlar arasında Azərbaycan çempionatında qalib olmuş Ülviyyə Fətəliyeva jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O qeyd edib ki, çempionat son illərdə daha da nüfuz qazanıb.

    "On günlük turnir bizim üçün həm şahmat, həm də psixoloji baxımdan stresli, həyəcanlı və gərgin keçdi", - o deyib.

    "Ümid edirəm ki, bu uğurlu nəticə ilin sonuna qədər davam edər. Çalışacağıq ki, ölkəmizi beynəlxalq yarışlarda yaxşı təmsil edək", - şahmatçı bildirib.

    Şahmat Ülviyyə fətəliyeva çempion

