Чемпионка Азербайджана по шахматам: Турнир прошел в условиях напряженной борьбы

Чемпионат Азербайджана по шахматам всегда проходит в условиях напряженной борьбы.

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам победительница турнира Ульвия Фаталиева.

Она отметила, что в последние годы чемпионат обрел еще больший престиж.

"Десятидневный турнир с психологической точки зрения прошел для нас напряженно. Надеюсь, смогу и дальше показывать хорошую игру и добиваться успеха. Постараюсь достойно представлять нашу страну на международных соревнованиях", - добавила шахматистка.

Напомним, что среди мужчин чемпионом Азербайджана стал Мухаммед Мурадлы.