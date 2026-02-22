Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Чемпионка Азербайджана по шахматам: Турнир прошел в условиях напряженной борьбы

    Индивидуальные
    • 22 февраля, 2026
    • 20:39
    Чемпионка Азербайджана по шахматам: Турнир прошел в условиях напряженной борьбы

    Чемпионат Азербайджана по шахматам всегда проходит в условиях напряженной борьбы.

    Как сообщает Report, об этом сказала журналистам победительница турнира Ульвия Фаталиева.

    Она отметила, что в последние годы чемпионат обрел еще больший престиж.

    "Десятидневный турнир с психологической точки зрения прошел для нас напряженно. Надеюсь, смогу и дальше показывать хорошую игру и добиваться успеха. Постараюсь достойно представлять нашу страну на международных соревнованиях", - добавила шахматистка.

    Напомним, что среди мужчин чемпионом Азербайджана стал Мухаммед Мурадлы.

    чемпионат Азербайджана шахматы
    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionu: "Yarış psixoloji cəhətdən həyəcanlı və gərgin keçdi"
    Ты - Король

    Последние новости

    20:57

    В Берлине в ДТП с автобусом пострадали не менее 12 человек

    Другие страны
    20:39

    Чемпионка Азербайджана по шахматам: Турнир прошел в условиях напряженной борьбы

    Индивидуальные
    20:34

    ВВС Индии потеряли третий за два года самолет Tejas отечественного производства

    Другие страны
    20:08

    Сборная США по хоккею выиграла золото Олимпиады-2026

    Командные
    19:53
    Фото

    Добившийся успеха в США художник Вугар Гулиев провел персональную выставку в Баку

    Kультурная политика
    19:37

    Axios: США выдвинули условие для следующего раунда переговоров с Ираном

    Другие страны
    19:19

    "Сабах" одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана по футболу

    Футбол
    19:08

    ВС Пакистана ликвидировали более 80 террористов в Афганистане

    Другие страны
    18:55

    Захарова считает, что РФ помогла сохранить государственность Венесуэлы

    В регионе
    Лента новостей