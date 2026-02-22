Чемпионка Азербайджана по шахматам: Турнир прошел в условиях напряженной борьбы
Индивидуальные
- 22 февраля, 2026
- 20:39
Чемпионат Азербайджана по шахматам всегда проходит в условиях напряженной борьбы.
Как сообщает Report, об этом сказала журналистам победительница турнира Ульвия Фаталиева.
Она отметила, что в последние годы чемпионат обрел еще больший престиж.
"Десятидневный турнир с психологической точки зрения прошел для нас напряженно. Надеюсь, смогу и дальше показывать хорошую игру и добиваться успеха. Постараюсь достойно представлять нашу страну на международных соревнованиях", - добавила шахматистка.
Напомним, что среди мужчин чемпионом Азербайджана стал Мухаммед Мурадлы.
