İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    İsrail silahlı qruplaşmalarla mübarizə üçün digər ölkələrlə alyans yaratmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    • 22 fevral, 2026
    • 19:49
    İsrail silahlı qruplaşmalarla mübarizə üçün digər ölkələrlə alyans yaratmaq niyyətindədir

    İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu hindistanlı həmkarı Narendra Modi ilə Yaxın Şərqdəki silahlı qruplaşmalara qarşı mübarizə aparacaq ölkələr alyansının yaradılmasını müzakirə etmək niyyətindədir.

    "Report"un "The Times of Israel"ə istinadən məlumatına görə, Netanyahu bu barədə Nazirlər Kabinetinin həftəlik iclasının əvvəlində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Modinin çərşənbə günü İsrailə edəcəyi rəsmi səfər çərçivəsində iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın gələcək inkişafı, diplomatik əlaqələrin və təhlükəsizlik sahəsində tərəfdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə olunacaq.

    "İsrail Yaxın Şərqin ətrafında və ya daxilində bütöv bir sistem - mahiyyətcə bir növ alyanslar altıbucağı yaratmaq niyyətindədir", - İsrail Baş naziri qeyd edib.

    Onun bildirdiyinə görə, alyansa İsraillə yanaşı, Hindistan, Yunanıstan, Kipr və adı açıqlanmayan ərəb, Afrika və Asiya ölkələri daxil olmalıdır.

    "Mən digər xüsusi əməkdaşlıq sahəsini də qeyd edəcəyəm. Biz yüksək texnologiyalar, süni intellekt və kvant texnologiyaları sahəsində əməkdaşlığı təşviq edəcəyik", - Netanyahu deyib.

    Qeyd olunub ki, Hindistanın Baş naziri həmin gün Knessetdə (parlamentdə) çıxış edəcək.

    İsrail Hindistan alyans
    Израиль намерен создать альянс с другими странами для борьбы с вооруженными группировками

    Son xəbərlər

    20:33

    Şəhriyar Məmmədyarov: "Zaman keçdikcə yüksək nəticə əldə etməyim daha da çətinləşir"

    Fərdi
    20:24

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionu: "Yarış psixoloji cəhətdən həyəcanlı və gərgin keçdi"

    Fərdi
    20:16

    "Axios": ABŞ İranla danışıqların növbəti mərhələsinin keçirilməsi üçün şərt irəli sürüb

    Digər ölkələr
    20:00

    Pakistan qüvvələri Əfqanıstanda 80-dən çox terrorçunu məhv edib

    Digər ölkələr
    19:49

    İsrail silahlı qruplaşmalarla mübarizə üçün digər ölkələrlə alyans yaratmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    19:47
    Foto

    ABŞ-də uğur qazanmış rəssam Vüqar Quliyev Bakıda fərdi sərgi keçirib

    Mədəniyyət siyasəti
    19:21

    Zaxarova Rusiyanın Venesuelanın dövlətçiliyinin qorunmasına kömək etdiyini bildirib

    Region
    19:08

    "Gəncə" Azərbaycan Kubokunun qalibi olub

    Komanda
    18:59

    "Sabah" Premyer Liqada növbəti qələbəsini qazanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti