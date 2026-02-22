Израиль намерен создать альянс с другими странами для борьбы с вооруженными группировками

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен обсудить с индийским коллегой Наредрой Моди создание альянса стран по борьбе с вооруженными группировками на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом Нетаньяху заявил в начале еженедельного заседания кабинета министров.

По его словам, в рамках официального визита Моди в Израиль в среду будет обсуждаться дальнейшее развитие экономического сотрудничества двух стран, укрепление дипломатических связей и партнерства сфере безопасности.

"Израиль намерен создать целую систему - по сути, своего рода шестиугольник альянсов - вокруг или внутри Ближнего Востока. Цель состоит в том, чтобы создать ось стран, которые одинаково видят реальность, вызовы и цели, в противовес радикальных осей", - отметил израильский премьер.

По его словам, в альянс помимо Израиля должны войти Индия, Греция, Кипр и неназванные арабские, африканские и азиатские страны.

"Я также отмечу еще одну особую область сотрудничества, - продолжил Нетаньяху, - мы будем продвигать сотрудничество в сфере высоких технологий, в области искусственного интеллекта и квантовых технологий".

Отмечается, что индийский премьер выступит с обращением в Кнессете в тот же день.