    Израиль намерен создать альянс с другими странами для борьбы с вооруженными группировками

    Другие страны
    • 22 февраля, 2026
    • 18:41
    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен обсудить с индийским коллегой Наредрой Моди создание альянса стран по борьбе с вооруженными группировками на Ближнем Востоке.

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом Нетаньяху заявил в начале еженедельного заседания кабинета министров.

    По его словам, в рамках официального визита Моди в Израиль в среду будет обсуждаться дальнейшее развитие экономического сотрудничества двух стран, укрепление дипломатических связей и партнерства сфере безопасности.

    "Израиль намерен создать целую систему - по сути, своего рода шестиугольник альянсов - вокруг или внутри Ближнего Востока. Цель состоит в том, чтобы создать ось стран, которые одинаково видят реальность, вызовы и цели, в противовес радикальных осей", - отметил израильский премьер.

    По его словам, в альянс помимо Израиля должны войти Индия, Греция, Кипр и неназванные арабские, африканские и азиатские страны.

    "Я также отмечу еще одну особую область сотрудничества, - продолжил Нетаньяху, - мы будем продвигать сотрудничество в сфере высоких технологий, в области искусственного интеллекта и квантовых технологий".

    Отмечается, что индийский премьер выступит с обращением в Кнессете в тот же день.

