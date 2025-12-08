На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим
Инфраструктура
- 08 декабря, 2025
- 07:12
В связи с дождливой погодой в Баку скоростной режим на ряде полос дороги Зыхский круг-аэропорт снижен до 20 км/час.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.
В связи с этим на информационных табло размещен предупредительный знак "скользкая дорога".
Водителей просят соблюдать установленный скоростной лимит.
Последние новости
07:40
США потратят $800 млн на поддержку Украины в 2026 и 2027 годахДругие страны
07:27
NYT: Второй рейс с депортированными гражданами Ирана вылетел из СШАДругие страны
07:12
На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режимИнфраструктура
06:54
Камбоджа обстреляла из реактивных систем территорию ТаиландаДругие страны
06:05
На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,8Другие страны
05:46
Совбез ООН 9 декабря проведет заседание по УкраинеДругие страны
05:10
МИД Китая обвинил Японию в искажении фактов и безответственных обвиненияхДругие страны
04:36
Орбан прибыл в Турцию для участия в заседании Совета сотрудничестваВ регионе
04:05