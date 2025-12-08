Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    • 08 декабря, 2025
    • 07:12
    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    В связи с дождливой погодой в Баку скоростной режим на ряде полос дороги Зыхский круг-аэропорт снижен до 20 км/час.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.

    В связи с этим на информационных табло размещен предупредительный знак "скользкая дорога".

    Водителей просят соблюдать установленный скоростной лимит.

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib
