İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Zaxarova Rusiyanın Venesuelanın dövlətçiliyinin qorunmasına kömək etdiyini bildirib

    Region
    • 22 fevral, 2026
    • 19:21
    Zaxarova Rusiyanın Venesuelanın dövlətçiliyinin qorunmasına kömək etdiyini bildirib

    Rusiyanın mövqeyi Venesuelanın dövlətçiliyini qoruyub saxlamağa kömək etdi.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova TASS-a müsahibəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, indi Karakasla "menyuda olan tərəf" kimi danışmırlar.

    "Siz yaxşı başa düşürsünüz ki, Rusiyanın illərdir davam edən və indiki mövqeyi olmasaydı, Venesuela dövlətçiliyindən də çox az şey qalardı. Onlarla danışıqlar aparmazdılar, onlarla qərblilərin dəfələrlə ifadə etdiyi kimi - "menyuda olanlar" kimi davranardılar. İndi isə onlarla danışıqlar masasında ünsiyyət qururlar. Arada fərq var", - deyə diplomat iddia edib.

    Xatırladaq ki, yanvarın 3-də ABŞ Silahlı Qüvvələri paytaxt Karakas da daxil olmaqla, Venesuela ərazisindəki obyektlərə kütləvi aviasiya və raket zərbələri endirib. Daha sonra helikopterlərlə desant çıxaran xüsusi təyinatlı qrup ölkə prezidenti Nikolas Maduronu həyat yoldaşı ilə birlikdə ələ keçirərək ABŞ-yə aparıb. Amerika hakimiyyəti Maduroya və həyat yoldaşına qarşı narkotik ticarətində iştirak ittihamı irəli sürüb.

    Sonradan Ağ Ev rəhbəri Donald Tramp bəyan edib ki, ABŞ "hakimiyyətin lazımi keçidini" həyata keçirənə qədər Venesuelada qalacaq və Bolivar Respublikasının gələcəyi ilə bağlı məsələlərin həllində iştirak edəcək.

    Rusiya Venesuela Mariya Zaxarova
    Захарова считает, что РФ помогла сохранить государственность Венесуэлы

    Son xəbərlər

    19:21

    Zaxarova Rusiyanın Venesuelanın dövlətçiliyinin qorunmasına kömək etdiyini bildirib

    Region
    19:08

    "Gəncə" Azərbaycan Kubokunun qalibi olub

    Komanda
    18:59

    "Sabah" Premyer Liqada növbəti qələbəsini qazanıb

    Futbol
    18:53

    FT: Yunanıstan Avropanın yeni qaz mərkəzinə çevrilmək istəyir

    Digər ölkələr
    18:38

    Avropa İttifaqı ABŞ ilə ticarət sazişi üzrə səsverməni təxirə salmaq istəyir

    Digər ölkələr
    18:24

    Roma Papası: Ukraynada sülh gecikdirilə bilməz

    Digər ölkələr
    18:12

    Trampın iqamətgahının ərazisinə girmək istəyən silahlı şəxs zərərsizləşdirilib

    Digər ölkələr
    18:05

    Almaniya vitse-kansleri: ABŞ tariflərindən ən çox əziyyət çəkənlər amerikalılardır

    Digər ölkələr
    17:46

    U-17 Azərbaycan çempionatında rekord sayda komanda və boksçu mübarizə aparacaq

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti