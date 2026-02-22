Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Захарова считает, что РФ помогла сохранить государственность Венесуэлы

    • 22 февраля, 2026
    • 18:55
    Позиция России помогла сохранить государственность Венесуэлы.

    Как передает Report, об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    По ее словам, теперь с Каракасом разговаривают не "как с теми, кто в меню".

    "Вы же прекрасно понимаете, что, если бы не многолетняя позиция России, и сейчас также, то от государственности Венесуэлы тоже мало что бы осталось. С ними бы не вели переговоры, с ними бы вели себя так, как, собственно говоря, формулировали западники неоднократно - как с теми, кто в меню. А сейчас с ними общаются как с теми, кто за столом переговоров. Есть разница", - утверждает дипломат.

    Напомним, что 3 января Вооруженные силы США нанесли массированные авиационные и ракетные удары по объектам на территории Венесуэлы, включая ее столицу Каракас. Затем с вертолетов была высажена группа спецназа, которая захватила президента страны Николаса Мадуро вместе с его женой и вывезла их из страны в США. Американские власти выдвинули против Мадуро и ее жены обвинения в причастности к наркоторговле.

    Позднее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США останутся в Венесуэле, пока не смогут осуществить "надлежащий переход власти", и будут участвовать в решении вопроса будущего Боливарианской Республики.

    Zaxarova Rusiyanın Venesuelanın dövlətçiliyinin qorunmasına kömək etdiyini bildirib
