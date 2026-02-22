Azərbaycan çempionu: "Ən ağır görüşüm ikinci raundda Rəvan Əliyevə qarşı oldu"
Fərdi
- 22 fevral, 2026
- 20:45
Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatı ağır mübarizə ilə keçib.
"Report" xəbər verir ki, bunu şahmat üzrə Azərbaycan çempionu olan Məhəmməd Muradlı jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
O, turnirin maraqlı keçdiyini bildirib:
"Beş görüş keçirdim. Deyə bilərəm ki, ən ağır görüşüm ikinci raundda Rəvan Əliyevə qarşı oldu. Bütün rəqiblərimə maraqlı oyuna görə təşəkkür edirəm. Final görüşü, təbii ki, çox maraqlı keçdi. Şükürlər olsun ki, turniri qalib kimi başa vura bildim".
Qeyd edək ki, Məhəmməd Muradlı Azərbaycan çempionatının finalında Şəhriyar Məmmədyarova qalib gəlib.
Son xəbərlər
20:58
Hindistan HHQ iki ildə üçüncü yerli istehsal olan Tejas təyyarəsini itiribDigər ölkələr
20:45
Azərbaycan çempionu: "Ən ağır görüşüm ikinci raundda Rəvan Əliyevə qarşı oldu"Fərdi
20:33
Şəhriyar Məmmədyarov: "Zaman keçdikcə yüksək nəticə əldə etməyim daha da çətinləşir"Fərdi
20:24
Şahmat üzrə Azərbaycan çempionu: "Yarış psixoloji cəhətdən həyəcanlı və gərgin keçdi"Fərdi
20:16
"Axios": ABŞ İranla danışıqların növbəti mərhələsinin keçirilməsi üçün şərt irəli sürübDigər ölkələr
20:00
Pakistan qüvvələri Əfqanıstanda 80-dən çox terrorçunu məhv edibDigər ölkələr
19:49
İsrail silahlı qruplaşmalarla mübarizə üçün digər ölkələrlə alyans yaratmaq niyyətindədirDigər ölkələr
19:47
Foto
ABŞ-də uğur qazanmış rəssam Vüqar Quliyev Bakıda fərdi sərgi keçiribMədəniyyət siyasəti
19:21